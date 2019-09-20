«Уфа» готова отпустить Евсеева в «Спартак» Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов после победы над «Спартаком» (1:0) подчеркнул, что клуб не будет препятствовать переходу специалиста на работу в московский клуб.

– Возможное увольнение Кононова после нашей победы – не наш вопрос. Решать руководству «Спартака», нам надо набирать очки. Спасибо болельщикам, что пришли в такую не самую хорошую погоду. Они сыграли большую роль.

Если «Спартак» решит пригласить Евсеева, то препятствий чинить не будем. Мы будем только горды, что еще один наш тренер возглавит топовый клуб в РПЛ, – приводит слова Газизова «Чемпионат».

Напомним, что бывшие тренеры «Уфы» Виктор Гончаренко и Сергей Семак сейчас работают в ЦСКА и «Зените».