Олег Кононов: «Спартак» будет на том месте, на которое рассчитывает Главный тренер «Спартака» Олег Кононов подвел итоги выездного матча 10-го тура чемпионата России с «Уфой» (0:1).

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– Сегодня мы владели преимуществом, нам не удались завершающие фазы. Это и точные передачи, и завершение, то есть, гол.

– Как жить дальше, как «Спартак» будет двигаться вперед?

– Работать, всегда черная полоса проходит, наступает белая, поэтому я верю, что при соответствующей работе, верю в себя. Будут успехи, будут победы, «Спартак» будет на том месте, на которое рассчитывает, – сказал Кононов в эфире «Матч Премьер».

Напомним, что «Спартак» потерпел третье подряд поражение в чемпионате России. После этого матча красно-белые с 14 очками опустились на седьмую строчку в турнирной таблице российской премьер-лиги.