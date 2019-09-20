Олег Кононов: Не будет побед, значит не будет меня Главный тренер «Спартака» Олег Кононов после поражения от «Уфы» (0:1) похвалил свою команду за самоотдачу и настрой.

Также специалист верит, что в ближайшее время команда начнет выигрывать – «Спартак» уступил в последних четырех встречах.

– В Уфе всегда тяжело играть. Мы доминировали в плане контроля мяча и передач, но нам не хватило обострения и игры на последней трети поля. Игра в обороне: при таком ходе мы не так много позволили сопернику. С моей стороны, это плюс, если брать командную игру. В атаке нам нужно меньше терять мячей перед штрафной. Нам не хватает раскрепощенности. Самоотдача и настрой есть. Команда молодая. Мы только сейчас основательно работаем над командной игрой. Отсюда будут спады, но я верю, что будут победы. Такой период нам нужно перетерпеть всем вместе.

– Сколько вы даете себе на исправление ситуации?

– Если говорить о тренерах «Спартака»: не будет побед, значит не будет меня. Я жду, когда мы будем побеждать.

– С чем связано, что вы задержались в раздевалке?

– Никаких повышенных тонов не было. Все наши разборы идут не на эмоциях, – приводит слова Кононова Sport24.