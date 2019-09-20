Олег Кононов: Ждать сиюминутного результата мы не можем Главный тренер «Спартака» Олег Кононов после поражения от «Уфы» (0:1) заявил, что готов продолжать работать с красно-белыми.

– Я делаю свое дело честно, работаю 24 часа в сутки. Футболисты это видят, они со мной. Игра на игру не приходится, у нас был сложный график. Возможно, это сказалось функционально.

Я готов работать в «Спартаке» до побед. Это самое главное - на остальные темы не хочу говорить. Хочу напомнить, что ушли много игроков. Есть перестройка. Главный акционер говорил об этом. Ждать сиюминутного результата мы не можем.

Я настраиваю игроков всегда на победу независимо от их возраста. Я тренер, я должен мотивировать. С приходом новых игроков это не так просто. В какой-то степени было определенной неожиданностью для меня, что я не могу быстро дать результат.

У нас в каждой игре есть моменты. Я верю в работу, будет это со мной или без меня. У нас хорошие футболисты и я уверен, что они будут прогрессировать, – приводит слова Кононова Sport24.ru.

Напомним, что «Спартак» потерпел третье подряд поражение в чемпионате России. После этого матча красно-белые с 14 очками опустились на седьмую строчку в турнирной таблице российской премьер-лиги.