Андрей Червиченко: «Уфа» – боевая, «Спартак» – нулевой - Советский спорт
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20 сентября 2019 20:36Футбол

Андрей Червиченко: «Уфа» – боевая, «Спартак» – нулевой

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко – о поражении красно-белых в матче с «Уфой» (0:1).

– Проигрыш это уже закономерность. Вообще «Уфа» команда плотная, колючая. Такая же, как ее тренер нервная, может выругаться как следует, а «Спартак» тоже получается, как тренер: амебная, спокойная, тихо-плывущая. Но вот доплывает до больших неприятностей, уже три поражения подряд, на мой взгляд, это очень много.

Если говорить кратко, «Уфа» боевая, «Спартак» нулевой, приводит слова Червиченко Sport24.ru.

Напомним, что «Спартак» потерпел третье подряд поражение в чемпионате России. После этого матча красно-белые с 14 очками опустились на седьмую строчку в турнирной таблице российской премьер-лиги.

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