Андрей Червиченко: «Уфа» – боевая, «Спартак» – нулевой Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко – о поражении красно-белых в матче с «Уфой» (0:1).

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– Проигрыш – это уже закономерность. Вообще «Уфа» команда плотная, колючая. Такая же, как ее тренер – нервная, может выругаться как следует, а «Спартак» тоже получается, как тренер: амебная, спокойная, тихо-плывущая. Но вот доплывает до больших неприятностей, уже три поражения подряд, на мой взгляд, это очень много.

Если говорить кратко, «Уфа» – боевая, «Спартак» – нулевой, – приводит слова Червиченко Sport24.ru.

Напомним, что «Спартак» потерпел третье подряд поражение в чемпионате России. После этого матча красно-белые с 14 очками опустились на седьмую строчку в турнирной таблице российской премьер-лиги.