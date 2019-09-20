Максим Калиниченко: Игра, в которую сейчас играет «Спартак», называется «нефутбол» Бывший полузащитник «Спартака» Максим Калиниченко – о поражении красно-белых в матче с «Уфой» (0:1).

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– Я могу высказать только оценочное суждение. Мне не нравится игра «Спартака», что с этим делать? Пускай решают руководители, я - болельщик, я не в силах что-то менять, поэтому я эту ситуацию давно отпустил.

Я оцениваю то, что я вижу для себя. На мой вкус, игра, в которую сейчас играет «Спартак», называется «нефутбол».

Что касается новичков «Спартака», то Кралу - 21 год, игрок национальной сборной Чехии, Понсе - игрок молодежной сборной Аргентины, Тиль - сборная Голландии. Ларссон? Здесь есть вопросы у меня, Шюррле - чемпион мира. Какой еще нужен уровень? Встраивать в командную игру их нужно и отталкиваться от их сильных качеств, либо вопросы к селекции, – приводит слова Калиниченко Sport24.ru.

Напомним, что «Спартак» потерпел третье подряд поражение в чемпионате России. После этого матча красно-белые с 14 очками опустились на седьмую строчку в турнирной таблице российской премьер-лиги.