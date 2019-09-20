Защитник «Уфы»: Что Шюррле сегодня показал? Любого игрока можно закрыть Защитник «Уфы» Алексей Никитин поделился впечатлениями от победы над «Спартаком» (1:0) в матче десятого тура чемпионата России.

– «Уфа» выиграла большинство единоборств. С чем это связано?

– Наверное, мы просто выше ростом. Думаю, это наш козырь.

– Каково играть против таких мастеровитых игроков, как Шюррле?

– Играет команда в целом. Что Шюррле, что он сегодня показал? Когда игрок не может показать свои лучшие качества, тут ничего не поможет. Сильное качество Шюррле – правильно распорядиться мячом и открыться в нужную зону, а если этих зон нет, как он будет реализовывать моменты? Любого игрока можно закрыть.

– Как оцените игру «Спартака» в целом?

– Не мое дело оценивать «Спартак». Думаю, если нет результата, значит, какие-то вопросы должны быть к ним, – приводит слова Никитина «Спорт день за днем»