Спортивный юрист считает бессмысленным обжаловать решение РФС по Кокорину

– На этот вопрос можно было бы ответить, если точно знать когда и в какие сроки были направлены документы в Комитет по статусу игроков, какие формулировки были использованы в договоре с Кокориным, дату вступления в силу трудового договора. Это все влияет на принятие решения, – цитирует юриста сайт телеканала «360°».
Также Морозов добавил, что обжалование этого решения может занять время как раз до следующего регистрационного периода.
Ранее стало известно, что комитет РФС по статусу игроков отказал «Зениту» в заявке форварда Александра Кокорина. Таким образом, Кокорин, вышедший на свободу на этой неделе по УДО, сможет начать играть за «Зенит» не раньше весенней части сезона.
В США Тарасова и Морозов – пока вторые. Естественно, за американцами На первом турнире сезона в Солт-Лейк-Сити Евгения Тарасова и Владимир Морозов неожиданно проиграли короткую программу хозяевам льда Эшли Кейн и Тимоти Ледюку. 20.09.2019 11:00 Фигурное катание Тигай Лев Армейцы к дерби №2 готовы. Самые интересные события хоккейного четверга в КХЛ Большой хоккейный четверг подарил болельщикам немало интересного, но только не сенсации. Удивила, пожалуй, победа в Уфе обескровленного травмами «Авангарда» и девять голов в Екатеринбурге. 19.09.2019 22:30 Хоккей Домрачев Владислав Три года без войны: ради Олимпиады-2022? Профсоюз игроков НХЛ решил не использовать право досрочно прекратить коллективное трудовое соглашение с лигой, заключенное в 2013 году. 18.09.2019 09:00 Хоккей Славин Виталий Туктальдино из Бергамо. Туктамышева лидирует на турнире в Италии В день открытия сезона на «Кубке Ломбардии» женскую короткую программу выиграла Елизавета Туктамышева. Ее преследуют Анна Щербакова и Ю Юн из Кореи. 13.09.2019 18:15 Фигурное катание Тигай Лев Книга рекордов Йоханнеса. Изучаем суперсезон Бе-младшего Кубок мира-2018/19 завершился полным триумфом норвежца Йоханнеса Бе, установившего массу всевозможных рекордов. 27.03.2019 19:47 Биатлон Тигай Лев Европа подождет. Колонка Юрия Цыбанева Почему в Лиге Европы наши команды играют по принципу «Куда кривая выведет». 20.09.2019 11:30 Футбол Цыбанев Юрий Александр Шлеменко: Порье допустил ошибку – много сил потратил на удушение Хабиба Боец смешанных единоборств Александр Шлеменко – о победе Хабиба Нурмагомедова над Дастином Порье. 08.09.2019 00:45 ММА Волохов Юрий Валиева в Челябинске – впереди Медведевой в Канаде. Несмотря на падение 13-летняя Камила Валиева выиграла домашний этап юниорского Гран-при и вышла в финал – с феноменальными оценками и с двумя четверными в произвольной программе! 14.09.2019 17:30 Фигурное катание Тигай Лев Переодевание на льду. Щербакова обошла Туктамышеву в Бергамо На турнире в Италии 15-летняя Анна Щербакова выиграла произвольную программу и опередила более опытную и титулованную соотечественницу Елизавету Туктамышеву. 14.09.2019 23:30 Фигурное катание Тигай Лев На равных с великим. Медведев почти выиграл US Open Но уступил Рафаэлю Надалю. Хотя отыгрался с 0:2 по сетам. И почти отыгрался со счета 2:5 в пятой партии. 09.09.2019 05:15 Теннис Мысин Николай