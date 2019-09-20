Спортивный юрист считает бессмысленным обжаловать решение РФС по Кокорину Спортивный юрист Евгений Морозов прокомментировал решение РФС отказать Александру Кокорину в регистрации на матчи РПЛ из-за проблем с документами.

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– На этот вопрос можно было бы ответить, если точно знать когда и в какие сроки были направлены документы в Комитет по статусу игроков, какие формулировки были использованы в договоре с Кокориным, дату вступления в силу трудового договора. Это все влияет на принятие решения, – цитирует юриста сайт телеканала «360°».

Также Морозов добавил, что обжалование этого решения может занять время как раз до следующего регистрационного периода.

Ранее стало известно, что комитет РФС по статусу игроков отказал «Зениту» в заявке форварда Александра Кокорина. Таким образом, Кокорин, вышедший на свободу на этой неделе по УДО, сможет начать играть за «Зенит» не раньше весенней части сезона.