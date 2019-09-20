Рауль Рианчо: Готов ли я вернуться в «Спартак»? Конечно Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо оценил возможность отставки нынешнего тренера команды Олега Кононова.

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– Думаю, что руководство «Спартака» доверяет этому тренеру, и я думаю, что именно руководители должны решить, дадут ли они тренеру кредит доверия или нет. Я не знаю, доверяют ли тренеру игроки. Это очень важно. Если игроки полагаются на тренера и доверяют ему, то нужно проявить терпение. Если игроки не доверяют Кононову, то благоприятных результатов никогда не будет.

Готов ли я вернуться в «Спартак»? Конечно. Кто может отказать «Спартаку»? Это самый большой клуб в России, – приводит слова Рианчо Sport24.ru.

Напомним, что в пятницу, 20 сентября, «Спартак» в выездном матче 10-го тура уступил «Уфе» (0:1), потерпев третье подряд поражение в чемпионате России. После этого матча красно-белые с 14 очками опустились на седьмое место в турнирной таблице российской премьер-лиги.