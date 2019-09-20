Сергей Юран: Кононов понимал, куда идет и с какой критикой столкнется Бывший нападающий «Спартака» Сергей Юран подверг критике нынешнего главного тренера команды Олега Кононова.

– Он понимал, куда идет и с какой критикой столкнется. Знал, что 80% страны будет ждать от команды только положительного результата. А еще он был осведомлен о задачах и должен был трезво оценивать свои возможности. Иначе это выглядит так: я тренер «Спартака». А что дальше? Если ты приходишь в клуб как пиджак, который можно повесить туда, потом перевесить обратно, то ждать иного результат не приходится», – цитирует Юрана RT.

Напомним, что в пятницу, 20 сентября, «Спартак» в выездном матче 10-го тура уступил «Уфе» (0:1), потерпев третье подряд поражение в чемпионате России. После этого матча красно-белые с 14 очками опустились на седьмое место в турнирной таблице российской премьер-лиги.