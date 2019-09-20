Самедов не общается со спартаковцами о футболе

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Самедов рассказал, что общается с немногими футболистами красно-белых. В этих разговорах они не обсуждают выступления команды.
– Не знаю, какая сейчас атмосфера в команде, общаюсь только с парой человек и все. И то мы обходим стороной игровые темы. Ребятам нелегко, поэтому я не интересуюсь.
Грустно, что тут сказать, хочется верить, что скоро «Спартак» встанет на победные рельсы, – приводит слова Самедова «РБК».
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