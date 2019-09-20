Вадим Евсеев: Вопросы какие-нибудь другие бывают у вас, кроме как о Вомбергаре?

– Порадовала игра Вомбергара, его физические кондиции позволяют получить больше времени в следующих матчах? – А мне не понравилось, как он вышел. Как он выходят на такую погоду? С какими шипами? Пять раз поскользнулся. То что он вышел значит, что он готов. Будем и дальше его рассматривать.
– Еще вопросы? (от пресс-атташе) – Стоп! Вопросы какие-нибудь бывают другие у вас, кроме как о Вомбергаре?
– А вы можете нормально отвечать? – Я вам нормально отвечаю.
– Вы нормально, я тоже, нормальные вопросы. – Спасибо.
Добавим, что в пятницу, 20 сентября, «Уфа» на своем поле обыграла «Спартак» и с 14 очками поднялась на шестую строчку в турнирной таблице российской премьер-лиги. Вомбергар появился на поле на 78-й минуте встречи, заменив полузащитника Оливье Тилла.
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