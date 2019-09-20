Александр Мостовой: Кононову и руководству «Спартака» пора признать, что не получилось Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал серию поражений красно-белых в чемпионате России.

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«Новое поражение. Мне кажется и главному тренеру, и руководству пора признать, что не получилось. Сами по себе три поражения подряд – не приговор. Игры нет – вот беда. Что это было в Уфе? Да, Спартак – не первый большой клуб, который там проигрывает. Но моментов-то – мизер. А то, что в конце едва не сравняли – банальный навал. 10 месяцев прошло – прогресса ноль. И надежда теперь есть только на футболистов», – написал Мостовой в своем Instagram.

Напомним, что в пятницу, 20 сентября, «Спартак» в выездном матче 10-го тура уступил «Уфе» (0:1), потерпев третье подряд поражение в чемпионате России. После этого матча красно-белые с 14 очками опустились на седьмое место в турнирной таблице российской премьер-лиги.