Вячеслав Караваев: Уезжал из России, чтобы прогрессировать Защитник «Зенита» Вячеслав Караваев объяснил свой отъезд из России в 2014 году нежеланием получать игровую практику в ФНЛ.

После ЦСКА футболист выступал за чешские «Дуклу», «Яблонец» и «Спарту», а также за голландский «Витесс».

– Конечно, уезжал, чтобы прогрессировать. Но о таких вещах тогда даже не думал. Кстати, все это время о России не забывал. И держал в голове, что однажды вернусь. Ведь родился и вырос я здесь. Так что в любом случае это произошло бы.

– Но уезжали из российского футбола – значит, не все здесь устраивало?

– Хотелось развиваться в Европе. С учетом перехода в «Зенит» все, значит, здорово на данный момент в итоге сложилось. А что будет дальше – только время покажет.

– Читал, что вы со своим агентом сразу поставили условие — в ФНЛ не пойдем.

– Этого действительно не хотелось. Не было желания, – передает слова Караваева «Матч ТВ».