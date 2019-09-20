Вячеслав Караваев: Уезжал из России, чтобы прогрессировать

После ЦСКА футболист выступал за чешские «Дуклу», «Яблонец» и «Спарту», а также за голландский «Витесс».
– Конечно, уезжал, чтобы прогрессировать. Но о таких вещах тогда даже не думал. Кстати, все это время о России не забывал. И держал в голове, что однажды вернусь. Ведь родился и вырос я здесь. Так что в любом случае это произошло бы.
– Но уезжали из российского футбола – значит, не все здесь устраивало?
– Хотелось развиваться в Европе. С учетом перехода в «Зенит» все, значит, здорово на данный момент в итоге сложилось. А что будет дальше – только время покажет.
– Читал, что вы со своим агентом сразу поставили условие — в ФНЛ не пойдем.
– Этого действительно не хотелось. Не было желания, – передает слова Караваева «Матч ТВ».
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