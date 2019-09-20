Андрей Чернышов: Я мог бы вернуть «Спартак» на лидирующие позиции Есть еще один кандидат.

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Бывший главный тренер «Спартака» Андрей Чернышов считает, что красно-белые деградируют при нынешнем наставнике Олеге Кононове. Сегодня москвичи потерпели четвертое поражение кряду.

– Я думаю, что эти поражения больше не являются сюрпризом. Команда деградирует. Взяли игроков которых хотел тренер, но игры нет, а теперь нет и результата. Руководству нужно срочно принимать меры.

Мог бы вернуть «Спартак» на лидирующие позиции? Конечно мог бы. Сейчас есть знания и опыт. Я уже не тот молодой тренер каким был в 2003 году. Есть понимание как работать в большом клубе, как выстраивать отношения с руководством и игроками, – приводит слова Чернышова Sport24.

Ранее о желании возглавить «Спартак» рассказал Рауль Рианчо.