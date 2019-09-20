Андрей Чернышов: Я мог бы вернуть «Спартак» на лидирующие позиции - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
20 сентября 2019 22:45ФутболКоноплев Александр

Андрей Чернышов: Я мог бы вернуть «Спартак» на лидирующие позиции

Есть еще один кандидат.

Бывший главный тренер «Спартака» Андрей Чернышов считает, что красно-белые деградируют при нынешнем наставнике Олеге Кононове. Сегодня москвичи потерпели четвертое поражение кряду.

– Я думаю, что эти поражения больше не являются сюрпризом. Команда деградирует. Взяли игроков которых хотел тренер, но игры нет, а теперь нет и результата. Руководству нужно срочно принимать меры.

Мог бы вернуть «Спартак» на лидирующие позиции? Конечно мог бы. Сейчас есть знания и опыт. Я уже не тот молодой тренер каким был в 2003 году. Есть понимание как работать в большом клубе, как выстраивать отношения с руководством и игроками, – приводит слова Чернышова Sport24.

Ранее о желании возглавить «Спартак» рассказал Рауль Рианчо.

Александр Шлеменко: Порье допустил ошибку – много сил потратил на удушение Хабиба Боец смешанных единоборств Александр Шлеменко – о победе Хабиба Нурмагомедова над Дастином Порье. 08.09.2019 00:45 ММА Волохов Юрий
Еще по теме:
Боец UFC Сергей Хандожко – об отказе в канадской визе: Мы подали документы вовремя Дана Уайт: Если Макгрегор не будет драться 14 декабря, то вернется в начале следующего года Вице-президент ACA Асланбек Бадаев: Война в «клетке» ожидает зрителей боя Исмаилов – Фролов
Трусова начинает и выигрывает. Соперниц пока не видно 15-летняя россиянка Александра Трусова с громадным отрывом лидирует после короткой программы на первом в своей карьере «взрослом» турнире в Братиславе. 20.09.2019 17:45 Фигурное катание Тигай Лев
Хорошо, что «Спартака» нет в Лиге Европы. Хватило и Уфы… Красно-белые с минимальным счетом уступили команде Вадима Евсеева, показав ужасный футбол. Сколько еще продержится Олег Кононов у руля команды? 20.09.2019 19:30 Футбол Мощенко Захар
В США Тарасова и Морозов – пока вторые. Естественно, за американцами На первом турнире сезона в Солт-Лейк-Сити Евгения Тарасова и Владимир Морозов неожиданно проиграли короткую программу хозяевам льда Эшли Кейн и Тимоти Ледюку. 20.09.2019 11:00 Фигурное катание Тигай Лев
Еще по теме:
Российские пловцы стали вторыми в эстафете 4x100 метров на чемпионате мира Евгения Тарасова: Траньков войдет в наш тренерский штаб Тарасова и Морозов будут тренироваться под руководством Зуевой и Мозер
Футболисты и их жены. Почему участились громкие расставания и скандалы? Главный редактор «Советского спорта» пытается найти ответ на вопрос, отчего Кержаков, Аршавин, Новосельцев, Глушаков, а теперь и Тимощук (список можно продолжать долго), оказываются в центре скандалов не футбольных, а семейно-бытовых. 20.09.2019 13:00 Футбол Яременко Николай
Ждем от Медведева победы на Итоговом турнире. Что ждет российских теннисистов в концовке сезона Открытый чемпионат США завершен. Самое время подвести итоги турнира и подумать – на что способны наши игроки топ-100 в финальной части сезона? 11.09.2019 14:00 Теннис Мысин Николай
Бьянка – новая королева. Время Серены ушло Какие выводы мы можем сделать после победы Бьянки Андрееску над Сереной Уильямс в финале Открытого чемпионата США. 08.09.2019 15:30 Теннис Мысин Николай
Выиграет ли Евсеев у «Спартака»? Главные интриги 10-го тура «Советский спорт» выделил главные интриги 10-го тура РПЛ. 20.09.2019 10:00 Футбол Безъязычный Алексей
Медведев поборется за место в истории. Анонс финала US Open Матч Даниила Медведева и Рафаэля Надаля – в цифрах и фактах. 08.09.2019 19:15 Теннис Мысин Николай
Три года без войны: ради Олимпиады-2022? Профсоюз игроков НХЛ решил не использовать право досрочно прекратить коллективное трудовое соглашение с лигой, заключенное в 2013 году. 18.09.2019 09:00 Хоккей Славин Виталий
Новости Все новости: Теннис
23:37 Футбол Экс-тренер сборной России может возглавить клуб из Греции
23:18 Футбол Жевнов получил лицензию категории «А» для тренеров вратарей
22:57 Футбол Роман Павлюченко: Не следует все валить на Кононова, но с таким составом нельзя решать больших задач
22:53 Футбол «Ростов» пошутил про дно перед матчем с «Динамо»
22:45 Футбол Андрей Чернышов: Я мог бы вернуть «Спартак» на лидирующие позиции
22:38 Футбол Вячеслав Караваев: Уезжал из России, чтобы прогрессировать
22:26 Баскетбол Картер побьет рекорд по числу сезонов в НБА
22:14 Олимпиада Зеппельт выступил с новыми обвинениями в адрес России
21:59 Футбол Александр Мостовой: Кононову и руководству «Спартака» пора признать, что не получилось
21:55 Футбол Лескано подписал контракт с «Енисеем»
21:52 Футбол Вадим Евсеев: Вопросы какие-нибудь другие бывают у вас, кроме как о Вомбергаре?
21:45 Теннис Медведев обыграл Рублева в четвертьфинале турнира в Санкт-Петербурге
21:41 Футбол Самедов не общается со спартаковцами о футболе
21:32 Футбол Сергей Юран: Кононов понимал, куда идет и с какой критикой столкнется
21:25 Хоккей «Витязь» одержал волевую победу над «Локомотивом»
21:25 Футбол Рауль Рианчо: Готов ли я вернуться в «Спартак»? Конечно
21:12 Футбол Защитник «Уфы»: Что Шюррле сегодня показал? Любого игрока можно закрыть
21:12 Футбол Спортивный юрист считает бессмысленным обжаловать решение РФС по Кокорину
21:05 Футбол Хавбек «Уфы»: В «Спартаке» работают люди, которых я не очень люблю
21:02 Теннис Хромачева дисквалифицирована за попытку продать место на турнире
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика