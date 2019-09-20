«Ростов» пошутил про дно перед матчем с «Динамо» «Ростов» в своем твиттере анонсировал матч 11-го тура российской премьер-лиги против «Динамо».

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«Совсем скоро нам предстоит очередное сражение в глубоком океане под названием «Ростов Арена». Пришла пора выяснить, кто же живёт на дне океана», – говорится в сообщении дончан.

Матч состоится 28 сентября. После девяти матчей «Ростов» с 20 очками занимает третье место, а «Динамо» – 11-е с десятью.