Роман Павлюченко: Не следует все валить на Кононова, но с таким составом нельзя решать больших задач Бывший нападающий «Спартака» Роман Павлюченко считает, что проблемы красно-белых заключаются не только в личности главного тренера Олега Кононова.

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Сегодня москвичи проиграли «Уфе» (0:1), потерпев четвертое поражение подряд.

– Рано делать выводы, все валят на Кононова, футболисты тоже виноваты. Это такая футбольная жизнь – если у команды не идет игра и команда с таким именем претендует на чемпионство, естественно, появятся слухи об отставке тренера.

Даже специалист уровня Гуса Хиддинка ничего не сделает с этим составом. С такими футболистами при всем уважении к ним невозможно решать большие задачи. Не следует все валить на Кононова: на сборах была одна команда, теперь – другая. Пришли другие игроки, но они не могут за такой короткий срок стать как Месси. На мой взгляд, проблемы в составе, а не в тренере. С таким составом нельзя решать больших задач, – приводит слова Павлюченко «Чемпионат».