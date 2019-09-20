Роман Павлюченко: Не следует все валить на Кононова, но с таким составом нельзя решать больших задач - Советский спорт
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20 сентября 2019 22:57ФутболКоноплев Александр

Роман Павлюченко: Не следует все валить на Кононова, но с таким составом нельзя решать больших задач

Бывший нападающий «Спартака» Роман Павлюченко считает, что проблемы красно-белых заключаются не только в личности главного тренера Олега Кононова.

Сегодня москвичи проиграли «Уфе» (0:1), потерпев четвертое поражение подряд.

– Рано делать выводы, все валят на Кононова, футболисты тоже виноваты. Это такая футбольная жизнь – если у команды не идет игра и команда с таким именем претендует на чемпионство, естественно, появятся слухи об отставке тренера.

Даже специалист уровня Гуса Хиддинка ничего не сделает с этим составом. С такими футболистами при всем уважении к ним невозможно решать большие задачи. Не следует все валить на Кононова: на сборах была одна команда, теперь – другая. Пришли другие игроки, но они не могут за такой короткий срок стать как Месси. На мой взгляд, проблемы в составе, а не в тренере. С таким составом нельзя решать больших задач, – приводит слова Павлюченко «Чемпионат».

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