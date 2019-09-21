Алексей Маклаков: Жаль, что «Спартак» превратили в посмешище Известный болельщик «Спартака», актер театра и кино Алексей Маклаков считает, что у легионеров нет достаточного уважения к московскому клубу.

20 сентября «Спартак» потерпел четвертое поражение подряд, уступив «Уфе» (0:1).

– Игрокам, приехавшим из-за рубежа, абсолютно не нужен клуб, они не знают, за какую команду играют. На месте руководства «Спартака» я посадил бы их в нашем музее в кресло, включил им историю клуба и рожами тыкал в дисплей, чтобы они понимали, за какой клуб играют. Очень жаль, что «Спартак» превратили в посмешище, – цитирует Маклакова «Чемпионат».