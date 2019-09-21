Бывший тренер «Алании»: Азар – не локомотив, а вагон Известный французский специалист Ролан Курбис раскритиковал нападающего «Реала» Эдена Азара за лишний вес.

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– Все ждали, что он будет локомотивом, но на самом деле это вагон. Азар прибыл из отпуска с 6-7 лишними килограммами. Это неуважение, это позор, – приводит слова Курбиса RMC Sport.

Российским болельщикам Курбис известен по работе с «Аланией» в 2004 году.

В нынешнем сезоне Азар провел 100 минут в двух матчах за мадридский клуб.