Дмитрий Селюк: Семак хотел выпустить Кокорина в матче с «Бенфикой»? Не смешите

По мнению Селюка, футболисту нужно набирать форму, а не играть в официальных матчах.
– Считаю, что РФС начал подходить к решению вопросов стратегически, думая не только о сегодняшнем дне, но и о будущем. За это я могу им только поаплодировать. Ни в коем случае нельзя было открывать этот ящик Пандоры.
Считаю, что всем надо успокоиться. РФС принял правильное решение. А для Кокорина и Мамаева это не играет абсолютно никакой роли, так как эти два месяца они в любом случае будут восстанавливаться и набирать форму. Или Семак хотел выпустить Кокорина уже в следующем матче Лиги чемпионов с «Бенфикой»? Не смешите людей.
Все должны понимать одну вещь: даже в случае разрешения Кокорину быть заявленным уже сейчас, это вызвало бы впоследствии волну претензий как других игроков, так и клубов к РФС в аналогичных ситуациях, – приводит слова Селюка Sport24.
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