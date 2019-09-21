Дмитрий Селюк: Семак хотел выпустить Кокорина в матче с «Бенфикой»? Не смешите Известный агент Дмитрий Селюк согласен с решением РФС не заявлять нападающего «Зенита» Александра Кокорина до зимнего трансферного окна.

По мнению Селюка, футболисту нужно набирать форму, а не играть в официальных матчах.

– Считаю, что РФС начал подходить к решению вопросов стратегически, думая не только о сегодняшнем дне, но и о будущем. За это я могу им только поаплодировать. Ни в коем случае нельзя было открывать этот ящик Пандоры.

Считаю, что всем надо успокоиться. РФС принял правильное решение. А для Кокорина и Мамаева это не играет абсолютно никакой роли, так как эти два месяца они в любом случае будут восстанавливаться и набирать форму. Или Семак хотел выпустить Кокорина уже в следующем матче Лиги чемпионов с «Бенфикой»? Не смешите людей.

Все должны понимать одну вещь: даже в случае разрешения Кокорину быть заявленным уже сейчас, это вызвало бы впоследствии волну претензий как других игроков, так и клубов к РФС в аналогичных ситуациях, – приводит слова Селюка Sport24.