Григорий Иванов: Я всегда выступаю за Парфенова Президент «Урала» Григорий Иванов выразил поддержку главному тренеру клуба Дмитрию Парфенову.

Ранее менеджер согласился отпустить специалиста в «Спартак», если тому поступит соответствующее предложение.

– Я очень хорошо отношусь к нашему Дмитрию Владимировичу, но судьба тренера такова: есть результат – он продолжает работать, нет результата – заканчивает. У меня прекрасные отношения с Парфеновым, я его ценю и уважаю. Как тренер мне он очень нравится. Иногда мы спорим с ним в каких-то вопросах. Но для тренера самый главный показатель – это результат.

Когда «Урал» проигрывает, конечно, начинаются разные разговоры. Но я всегда выступаю за Дмитрия Владимировича. В прошлом году все было так же. Тогда мы начали очень неудачно, но потом выправили ситуацию. В этот раз хорошо стартовали, но затем немного сбавили. Если вы вспомните, тогда тоже были всякие разные разговоры про Парфенова: «Надо менять, что это за тренер?». Но так будет всегда. Завтра мы проиграем две-три игры, и все это начнется по новой. Но я знаю, что Парфенов очень сильный тренер, который сделал себя сам, и буду за него, – приводят слова Иванова «Известия».