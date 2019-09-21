Василий Кикнадзе: В сборной Миранчукам пока не удается полностью раскрыть свой потенциал Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе рассказал о состоянии здоровья полузащитников Алексея и Антона Миранчуков.

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Из-за травм Алексей не играет с 31 августа, Антон – с 14 сентября.

– Миранчуки очень готовились к Лиге чемпионов. Хотели показать себя. Тем более что в сборной пока не удается полностью раскрыть свой потенциал. Но, увы, так сложилось. Лешу мы уже скоро ждем на поле, и я очень надеюсь, что в следующем матче Лиги чемпионов он сможет сыграть. Хотя все будет целиком и полностью зависеть от состояния спортсменов. Как все будет с Антоном, посмотрим. Знаете, говорят, что у победителя раны заживают быстрее, – цитируют Кикнадзе «Известия».