Усэйн Болт: Как сторонник «Манчестер Юнайтед» я бы проголосовал за Роналду Восьмикратный олимпийский чемпион по легкой атлетике ямаец Усэйн Болт рассказал, кто заслуживает звания лучшего игрока года ФИФА.

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- Это три замечательных игрока. Роналду и Месси выиграли приз по пять раз каждый. Со своей стороны, Ван Дейк только что выиграл приз УЕФА, и, учитывая его выступления в «Ливерпуле» в прошлом сезоне, его время, возможно, настало. Но как сторонник «Манчестер Юнайтед» я бы наверняка проголосовал за Роналду, - приводит слова Болта официальный сайт ФИФА.

Напомним, церемония вручения наград состоится 23 сентября и пройдет в Милане (Италия).