Александр Бубнов: Ставлю на «Ахмат» только потому, что встреча состоится в Грозном Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился мнением о предстоящем матче 10-го тура российской премьер-лиги между «Ахматом» и «Крыльями Советов».

- Грозненцы не могут победить пять туров кряду, самарцы - три. Обе команды только стремятся обрести ту игру, которую хотят видеть тренеры. Ставлю на «Ахмат» только потому, что встреча состоится в Грозном. Прогноз: 2:1, - цитирует Бубнова Sportbox.ru.

Напомним, что матч состоится в субботу, 21 сентября, на стадионе «Ахмат-Арена» и начнется в 14:00 по московскому времени.