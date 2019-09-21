Александр Бубнов: Ставлю на «Ахмат» только потому, что встреча состоится в Грозном

- Грозненцы не могут победить пять туров кряду, самарцы - три. Обе команды только стремятся обрести ту игру, которую хотят видеть тренеры. Ставлю на «Ахмат» только потому, что встреча состоится в Грозном. Прогноз: 2:1, - цитирует Бубнова Sportbox.ru.
Напомним, что матч состоится в субботу, 21 сентября, на стадионе «Ахмат-Арена» и начнется в 14:00 по московскому времени.
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