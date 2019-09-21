Жозе Моуринью: Не хочу возвращаться в «Реал», потому что у клуба уже есть тренер - Советский спорт
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21 сентября 2019 11:54Футбол

Жозе Моуринью: Не хочу возвращаться в «Реал», потому что у клуба уже есть тренер

Португальский специалист Жозе Моуринью не хочет возвращаться на пост главного тренера «Реал».

- Я не хотел бы возвращаться в «Реал», потому что у клуба уже есть тренер. Для меня было честью работать в Мадриде, но я не комментирую слухи. Имя Моуринью уже было частью слухов в прошлом сезоне, но я бы хотел, чтобы с ситуацией вокруг возможной отставки Зидана все успокоилось, - приводит слова Моуринью Sport.es.

Напомним, что португальский специалист возглавлял мадридцев с 2010 по 2013 год.

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