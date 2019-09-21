На матче «Зенит» - «Рубин» ожидается порядка 45 тысяч болельщиков - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
21 сентября 2019 12:13Футбол

На матче «Зенит» - «Рубин» ожидается порядка 45 тысяч болельщиков

Около 45 тысяч зрителей посетят матч 10-го тура чемпионата России по футболу между «Зенитом» и «Рубином».

Как сообщает пресс-служба питерского клуба, гостей поддержат до 100 болельщиков.

Добавим, что встреча состоится сегодня на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге и начнется в 19:00 по московскому времени.

Книга рекордов Йоханнеса. Изучаем суперсезон Бе-младшего Кубок мира-2018/19 завершился полным триумфом норвежца Йоханнеса Бе, установившего массу всевозможных рекордов. 27.03.2019 19:47 Биатлон Тигай Лев
Еще по теме:
Лиза Виттоцци: Бороться с Вирер – это нормально, никаких конфликтов не возникает Дарья Домрачева: От Белорусской федерации биатлона предложений не поступало Игорь Малиновский: Прошлым летом тренеры не дали мне стопроцентной нагрузки
Хорошо, что «Спартака» нет в Лиге Европы. Хватило и Уфы… Красно-белые с минимальным счетом уступили команде Вадима Евсеева, показав ужасный футбол. Сколько еще продержится Олег Кононов у руля команды? 20.09.2019 19:30 Футбол Мощенко Захар
«Это что-то невероятное: вся Махачкала вышла на улицы после победы Хабиба» Житель столицы Дагестана Камиль рассказал «Советскому споту», как в Махачкале болели за Хабиба. 08.09.2019 10:00 ММА Волохов Юрий
Свежие ТВ-рейтинги: Хабиб круче футбола, но все-таки не первый Сегодня опубликованы телевизионные рейтинги минувшей недели. Сразу три спортивные трансляции из первой декады сентября вошли в первую десятку 2019 года. 18.09.2019 13:37 ММА Тигай Лев
Еще по теме:
Сергей Ковалев – Усику: Желаю тебе, брат, удачного дебюта в супертяжелом весе Экс-тренер сборной России может возглавить клуб из Греции Геннадий Орлов: Это удар не только по Кокорину, но и по Черчесову
Когда серебро – тоже победа. Медведева в Канаде каталась просто здорово На своем первом турнире нового сезона в Оквилле Евгения Медведева выступила без серьезных ошибок и стала второй, уступив только Рике Кихире из Японии. 14.09.2019 12:45 Фигурное катание Тигай Лев
Александр Тихонов: Родченков? Кто назначил человека, выпущенного из дурдома, на такую должность? Четырехкратный олимпийский чемпион прокомментировал информацию от экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова. 11.06.2019 21:30 Биатлон Волохов Юрий
Нурмагомедов проведет следующий бой с Фергюсоном… и победит Действующий чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов сегодня ночью вернулся в Махачкалу после победы над Дастином Порье, но в столице Дагестана уже знают, с кем их любимец встретится в следующий раз. 12.09.2019 17:30 ММА Волохов Юрий
Медведев поборется за место в истории. Анонс финала US Open Матч Даниила Медведева и Рафаэля Надаля – в цифрах и фактах. 08.09.2019 19:15 Теннис Мысин Николай
«Логинов готов конкурировать с Бе». Оценки биатлонистам за сезон У биатлонистов в календаре остался только чемпионат России, который пройдет в Тюмени с 28 марта по 2 апреля. Поэтому с полным основанием можно начинать подводить итоги сезона. Сегодня – о выступлении мужской сборной. 26.03.2019 16:30 Биатлон Волохов Юрий
Тарасова подхватила «вирус Медведевой»? Лучшая пара России провалилась в США На турнире в Солт-Лейк-Сити Евгения Тарасова и Владимир Морозов неудачно исполнили произвольную программу и остались вторыми после американцев. 21.09.2019 10:02 Фигурное катание Тигай Лев
Новости
12:13 Футбол На матче «Зенит» - «Рубин» ожидается порядка 45 тысяч болельщиков
11:54 Футбол Жозе Моуринью: Не хочу возвращаться в «Реал», потому что у клуба уже есть тренер
11:36 Теннис Осака обыграла Мертенс и пробилась в финал турнира в Японии
11:08 Футбол Александр Бубнов: Ставлю на «Ахмат» только потому, что встреча состоится в Грозном
10:50 Футбол «Барселона» заинтересовалась 19-летним полузащитником «Манчестер Юнайтед»
10:41 Футбол «Ливерпулю» придется заплатит «Фулхэму» 10 миллионов фунтов за переход Эллиотта
10:21 Олимпиада WADA: Преждевременно обсуждать вопрос о манипуляциях данными московской лаборатории
10:16 Хоккей Майк Бэбкок: Михеев все еще привыкает к размерам площадки
10:14 Хоккей Мэттьюз сравнил Михеева с Дацюком
10:10 Хоккей Тренер «Эдмонтона»: Бурдасов меня заинтриговал
09:56 Хоккей Джон Купер: Сегодня Волков был нацелен на бросок
09:31 Теннис Павлюченкова обыграла Дои и вышла в полуфинал турнира в Осаке
09:25 Бокс Сергей Ковалев – Усику: Желаю тебе, брат, удачного дебюта в супертяжелом весе
09:07 Футбол Усэйн Болт: Как сторонник «Манчестер Юнайтед» я бы проголосовал за Роналду
08:57 Теннис Осака переиграла Путинцеву и вышла в полуфинал турнира в Японии
08:31 Хоккей Дэвид Куинн: Сегодня Панарину намного лучше, беспокоиться не о чем
08:25 Хоккей Джирарди завершил карьеру после 13 сезонов в НХЛ
08:15 Хоккей Дубль Кучерова помог «Тампа-Бэй» переиграть «Нэшвилл»
02:00 Футбол Ринат Дасаев: Мне больно за «Спартак»
01:50 Футбол Вячеслав Караваев: На голландском ТВ обсуждают комментарии Слуцкого
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика