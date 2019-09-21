На матче «Зенит» - «Рубин» ожидается порядка 45 тысяч болельщиков Около 45 тысяч зрителей посетят матч 10-го тура чемпионата России по футболу между «Зенитом» и «Рубином».

Новости СМИ2 Как сообщает пресс-служба питерского клуба, гостей поддержат до 100 болельщиков. Добавим, что встреча состоится сегодня на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге и начнется в 19:00 по московскому времени.