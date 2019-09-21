На матче «Зенит» - «Рубин» ожидается порядка 45 тысяч болельщиков

Как сообщает пресс-служба питерского клуба, гостей поддержат до 100 болельщиков.
Добавим, что встреча состоится сегодня на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге и начнется в 19:00 по московскому времени.
Книга рекордов Йоханнеса. Изучаем суперсезон Бе-младшего Кубок мира-2018/19 завершился полным триумфом норвежца Йоханнеса Бе, установившего массу всевозможных рекордов. 27.03.2019 19:47 Биатлон Тигай Лев Хорошо, что «Спартака» нет в Лиге Европы. Хватило и Уфы… Красно-белые с минимальным счетом уступили команде Вадима Евсеева, показав ужасный футбол. Сколько еще продержится Олег Кононов у руля команды? 20.09.2019 19:30 Футбол Мощенко Захар «Это что-то невероятное: вся Махачкала вышла на улицы после победы Хабиба» Житель столицы Дагестана Камиль рассказал «Советскому споту», как в Махачкале болели за Хабиба. 08.09.2019 10:00 ММА Волохов Юрий Свежие ТВ-рейтинги: Хабиб круче футбола, но все-таки не первый Сегодня опубликованы телевизионные рейтинги минувшей недели. Сразу три спортивные трансляции из первой декады сентября вошли в первую десятку 2019 года. 18.09.2019 13:37 ММА Тигай Лев Когда серебро – тоже победа. Медведева в Канаде каталась просто здорово На своем первом турнире нового сезона в Оквилле Евгения Медведева выступила без серьезных ошибок и стала второй, уступив только Рике Кихире из Японии. 14.09.2019 12:45 Фигурное катание Тигай Лев Александр Тихонов: Родченков? Кто назначил человека, выпущенного из дурдома, на такую должность? Четырехкратный олимпийский чемпион прокомментировал информацию от экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова. 11.06.2019 21:30 Биатлон Волохов Юрий Нурмагомедов проведет следующий бой с Фергюсоном… и победит Действующий чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов сегодня ночью вернулся в Махачкалу после победы над Дастином Порье, но в столице Дагестана уже знают, с кем их любимец встретится в следующий раз. 12.09.2019 17:30 ММА Волохов Юрий Медведев поборется за место в истории. Анонс финала US Open Матч Даниила Медведева и Рафаэля Надаля – в цифрах и фактах. 08.09.2019 19:15 Теннис Мысин Николай «Логинов готов конкурировать с Бе». Оценки биатлонистам за сезон У биатлонистов в календаре остался только чемпионат России, который пройдет в Тюмени с 28 марта по 2 апреля. Поэтому с полным основанием можно начинать подводить итоги сезона. Сегодня – о выступлении мужской сборной. 26.03.2019 16:30 Биатлон Волохов Юрий Тарасова подхватила «вирус Медведевой»? Лучшая пара России провалилась в США На турнире в Солт-Лейк-Сити Евгения Тарасова и Владимир Морозов неудачно исполнили произвольную программу и остались вторыми после американцев. 21.09.2019 10:02 Фигурное катание Тигай Лев