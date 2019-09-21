Григорий Иванов: «Спартак» взял очень хороших футболистов летом, просто им нужно сыграться Президент «Урала» Григорий Иванов — о победе над «Спартаком» в матче 9-го тура чемпионата России (2:1).

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- Когда побеждаешь, эмоции всегда положительные. Очень рады, что победили «Спартак». За счет чего удалось переломить ход встречи? За счет нашей игры. Видимо, тренер в перерыве сказал ребятам, что нужно делать, что поменять. В начале матча «Спартак» нас, конечно, немного задавил. Но потом наши ребята поняли, что все нормально, раскрылись и показали хорошую игру.

Про «Спартак» после каждой игры говорят: этих снять, тех убрать... Но на самом деле нужно просто потерпеть. У них фактически новая команда. Если болельщики и руководство сейчас не дадут времени на образование коллектива, ничего хорошего это не принесет. «Спартак» взял очень хороших футболистов летом, просто им нужно сыграться, - приводят слова Иванова «Известия».

Напомним, что в минувшую пятницу «Спартак» в рамках 10-го тура российской премьер-лиги потерпел поражение от «Уфы» (0:1), потерпев третье подряд поражение в чемпионате. После десяти туров красно-белые с 14 очками расположились на седьмой строчке в турнирной таблице РПЛ.