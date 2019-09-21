Григорий Иванов: После неудачных игр садимся с Парфеновым и долго разговариваем Президент «Урала» Григорий Иванов — о работе с главным тренером команды Дмитрием Парфеновым.

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- За два сезона, которые Парфенов работает в «Урале», был момент, когда вы думали, что он может покинуть команду?

- Всякие моменты были, всякие мысли в голову приходили. Что уж тут скрывать, когда у команды что-то не получается, всегда думаешь, как улучшить игру, что сделать в этой ситуации, может быть, тренер виноват, может быть, я виноват. Мы в одной команде. Есть спрос с наставника и есть спрос с меня.

Бывает тяжело, мы с ним садимся и долго разговариваем после неудачных игр. А когда выигрываешь, все хорошо и разговаривать особо не надо. Все обнимаются, звонят, поздравляют, у всех все классно. Когда проигрываешь, реально тяжело. Остаемся с Парфеновым вдвоем или с тренерским штабом и размышляем, что делать. Всякие мысли приходят. Дай бог, чтобы у нас все получилось. И самое главное, что мы играем в хороший футбол. Мне это очень нравится, - приводят слова Иванова «Известия».

Напомним, что после девяти туров «Урал» под руководством Парфенова набрал 13 очков и расположился на девятой строчке в турнирной таблице российской премьер-лиги. В ближайшее воскресенье екатеринбургская команда в рамках 10-го тура РПЛ сыграет на выезде против «Арсенала».