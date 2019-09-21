«Ахмат» - «Крылья Советов».Составы команд Стали известны стартовые составы «Ахмата» и «Крыльев Советов» на матч 10-го тура российской премьер-лиги.

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«Ахмат»: Городов, Уциев, Семенов, Мусалов, Анхель, Иванов, Глушаков, Бериша, Роши, Исмаэл, Понсе.

Запасные: Мелихов, Гиголаев, Нижич, Кадыров, Гащенков, Садулаев, Харин, Шиманьски, Михалак, Митришев.

«Крылья Советов»: Рыжиков, Анюков, Комбаров, Чернов, Карпов, Гацкан, Кабутов, Зиньковский, Антон, Канунников, Соболев.

Запасные: Овсянников, Бурлак, Чичерин, Лысцов, Тимофеев, Терехов, Якуба, Киселёв, Мияйлович, Смирнов, Радонич.

Добавим, что встреча состоится на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном и начнется в 14:00 по московскому времени.