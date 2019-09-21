Александр Медведев: Пока о возвращении Кокорина на поле рано говорить Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал ситуацию с нападающим команды Александром Кокориным, которому РФС отказал в заявке.

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- В товарищеских матчах нет никаких ограничений, - сказал Медведев. У нас два окна - в октябре и ноябре, сейчас думаем, с кем можно было бы сыграть. Если Кокорин будет готов, почему не сыграть. Пока о возвращении на поле рано говорить, не надо бежать впереди паровоза.

Пока Александр работает по индивидуальному плану, будет готовиться. Да, нет возможности заявить его сейчас, но она, без всяких комитетов и комиссий, будет потом, - цитирует Медведева ТАСС.

Ранее стало известно, что комитет РФС по статусу игроков отказал «Зениту» в заявке форварда Александра Кокорина. Таким образом, Кокорин, вышедший на свободу на этой неделе по УДО, сможет начать играть за «Зенит» не раньше весенней части сезона.