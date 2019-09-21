«Ахмат» в компенсированное время матча упустил победу над «Крыльями Советов» Футболисты «Ахмата сыграли вничью с «Крыльями Советов» в домашнем матче 10-го тура российской премьер-лиги.

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Встреча прошла на стадионе «Ахмат-Арена» и завершился со счетом 1:1. В составе грозненской команды голом отметился нападающий Андрес Понсе (27-я минута). У самарского клуба отличился Максим Карпов (90+4).

После этой победы «Ахмат» набрал девять очков и занимает 12-ю строчку в турнирной таблице РПЛ. «Крылья Советов», имея в активе восемь очков, расположились на 13-м месте.

В следующем туре «Ахмат» в гостях сыграет против «Сочи»,а «Крылья Советов» на своем поле встретятся с «Тамбовом».

Чемпионат России

10-й тур

«Ахмат» – «Крылья Советов» - 1:1 (1:0)

Гол: 1:0 – Понсе (27), 1:1 - Карпов (90+4).

«Ахмат»: Городов, Мусалов, Уциев, Семенов, Анхель, Роши (Садулаев, 85), Исмаэл, Бериша (Шиманьски, 71), Глушаков (Нижич, 86), Иванов, Понсе.

«Крылья Советов»: Рыжиков, Карпов, Анюков (Терехов, 71), Чернов, Комбаров, Кабутов, Зиньковский, Антон, Гацкан (Мияйлович, 86), Канунников (Радоньич, 83), Соболев.

Предупреждения: Уциев (12), Соболев (29), Роши (33), Карпов (45), Чернов (50), Анхель (67).