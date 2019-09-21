«Тоттенхэм» проиграл «Лестеру» на выезде В матче шестого тура чемпионата Англии «Лестер» дома одержал волевую победу над «Тоттенхэмом» – 2:1.

Новости СМИ2 Счет открыли гости – на 29-й минуте отличился ГХарри Кейн. В составе «лисов» забивали Рикарду Перейра (69-я минута) и Джеймс Мэддисон (85). «Лестер» вышел на второе промежуточное место. «Тоттенхэм» – пятый.