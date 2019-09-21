«Манчестер Сити» забил «Уотфорду» пять мячей за 18 минут - Советский спорт
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21 сентября 2019 17:26ФутболКоноплев Александр

«Манчестер Сити» забил «Уотфорду» пять мячей за 18 минут

Провальным выдался для «Уотфорда» стартовый отрезок матча шестого тура чемпионата Англии против «Манчестер Сити».

В первые 18 минут команда пропустила пять мячей. У хозяев забивали Давид Сильва (первая минута), Серхио Агуэро (шестая), Рияд Марез (12), Бернарду Силва (15) и Николас Отаменди (18).

Напомним, что недавно пост главного тренера «Уотфорда» покинул экс-наставник «Рубина» Хави Грасия. Его сменил Кике Санчес Флорес.

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