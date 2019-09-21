«Зенит» – «Рубин». Стартовые составы

Главные тренеры «Зенита» и «Рубина» определились с составами на матч десятого тура российской премьер-лиги.
«Зенит»: Лунев, Иванович, Смольников, Ракицкий, Дуглас Сантос, Шатов, Оздоев, Кузяев, Барриос, Дзюба, Дриусси.
Запасные: Кержаков, Васютин, Караваев, Маммана, Осорио, Жирков, Сутормин, Мак, Краневиттер.
«Рубин»: Дюпин, Денисов, Плиев, Данченко, Уремович, Башкиров, Могилевец, Ташаев, Иг. Коновалов, Зуев, Кьяртанссон.
Запасные: Ив. Коновалов, Городовой, Сорокин, Степанов, Старфельт, Подберезкин, Кипиани, Закиров, Макаров, Кварацхелия, Марков, Микелтадзе.
Матч пройдет в Санкт-Петербурге. Начало встречи – в 19.00 по московскому времени.