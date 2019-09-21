«Тамбов» – «Ростов». Стартовые составы - Советский спорт
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21 сентября 2019 17:59ФутболКоноплев Александр

«Тамбов» – «Ростов». Стартовые составы

Матч пройдет в Саранске. Начало – в 19:00 по московскому времени.

Стали известны составы «Тамбова» и «Ростова» на матч десятого тура российской премьер-лиги.

«Тамбов»: Шелия, Рыбин, Ойеволе, Таказов, Тетрашвили, Грицаенко, Осипенко, Карасев, Обухов, Костюков, Мелкадзе.

Запасные: Сугробов, Кулик, Килин, Чернышов, Бенито, Мухаммед, Салли, Часовских, Мамтов, Аппаев.

«Ростов»: Бабурин, Козлов, Чернов, Чистяков, Сигурдссон, Ионов, Байрамян, Еременко, Попов, Глебов, Шомуродов.

Запасные: Песьяков, Логашов, Маляров, Вилюш, Ведерников, Хаджикадунич, Черкес, Прошляков, Долгов.

Матч пройдет в Саранске. Начало – в 19:00 по московскому времени.

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