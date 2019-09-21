«Тамбов» – «Ростов». Стартовые составы Матч пройдет в Саранске. Начало – в 19:00 по московскому времени.

Новости СМИ2 Стали известны составы «Тамбова» и «Ростова» на матч десятого тура российской премьер-лиги. «Тамбов»: Шелия, Рыбин, Ойеволе, Таказов, Тетрашвили, Грицаенко, Осипенко, Карасев, Обухов, Костюков, Мелкадзе. Запасные: Сугробов, Кулик, Килин, Чернышов, Бенито, Мухаммед, Салли, Часовских, Мамтов, Аппаев. «Ростов»: Бабурин, Козлов, Чернов, Чистяков, Сигурдссон, Ионов, Байрамян, Еременко, Попов, Глебов, Шомуродов. Запасные: Песьяков, Логашов, Маляров, Вилюш, Ведерников, Хаджикадунич, Черкес, Прошляков, Долгов. Матч пройдет в Саранске. Начало – в 19:00 по московскому времени.