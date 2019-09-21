«Спартак-2» крупно уступил «Нефтехимику»

Все мячи были забиты в первом тайме. Отличились Илья Петров (десятая минута), Денис Макаров (19) и Мераби Уридия (25).
«Нефтехимик» с 20 очками занимает седьмое место, «Спартак-2» – 13-й с 16 очками.
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