«Спартак-2» крупно уступил «Нефтехимику» В матче 14-го тура ФНЛ «Спартак-2» в Москве уступил «Нефтехимику» – 0:3.

Все мячи были забиты в первом тайме. Отличились Илья Петров (десятая минута), Денис Макаров (19) и Мераби Уридия (25).

«Нефтехимик» с 20 очками занимает седьмое место, «Спартак-2» – 13-й с 16 очками.