«Байер» после поражения от «Локомотива» обыграл «Унион» Завершились четыре матча пятого тура бундеслиги.

«Бавария» на своем поле разгромила «Кельн» – 4:0, «Герта» оказалась сильнее «Падерборна» – 2:1, а «Фрайбург» и «Аугсбург» сыграли вничью – 1:1.

«Байер» дома обыграл «Унион Берлин» – 2:0. Голами отметились Кевин Фолланд (20-я минута) и Лукас Аларио (25). Напомним, что «Байер» – соперник «Локомотива» по групповому этапу Лиги чемпионов. Их первый матч завершился со счетом 2:1 в пользу москвичей.