«Манчестер Сити» забил восемь безответных мячей «Уотфорду» Завершилось три матча шестого тура английской премьер-лиги.

«Манчестер Сити» дома разгромил «Уотфорд» – 8:0. Хет-трик в составе горожан оформил Бернарду Силва. На счету Кевина де Брюйне гол и две результативных передачи.

«Бернли» на своем поле обыграл «Норвич» – 2:0, а «Шеффилд» на выезде победил «Эвертон» – 2:0.

Лидирует в чемпионате «Ливерпуль», который выиграл все пять матчей на старте сезона.