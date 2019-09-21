«Манчестер Сити» забил восемь безответных мячей «Уотфорду» - Советский спорт
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21 сентября 2019 18:58ФутболКоноплев Александр

«Манчестер Сити» забил восемь безответных мячей «Уотфорду»

Завершилось три матча шестого тура английской премьер-лиги.

«Манчестер Сити» дома разгромил «Уотфорд» – 8:0. Хет-трик в составе горожан оформил Бернарду Силва. На счету Кевина де Брюйне гол и две результативных передачи.

«Бернли» на своем поле обыграл «Норвич» – 2:0, а «Шеффилд» на выезде победил «Эвертон» – 2:0.

Лидирует в чемпионате «Ливерпуль», который выиграл все пять матчей на старте сезона.

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