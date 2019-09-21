Нобель Арустамян: Кокорин вызвал серьезный интерес у клуба лиги 1

Футболист не уехал в лигу 1 по бюрократическим причинам.
«По моим данным, Александр мог оказаться в чемпионате Франции. Несмотря на долгую паузу в карьере, Кокорин вызвал серьезный интерес от одного из клубов Лиги 1. Зенит готов был не препятствовать Александру и дать возможность поиграть три месяца, чтобы предоставить практику хотя бы где-то.
Все уперлось в выезд за границу. Даже если на Кокорина не наложат ограничений и разрешат ему покинуть границы России, проблемы возникнут с получением рабочей визы. Это и помешало переходу – в итоге Александр точно не сыграет в футбол до конца года. Ни в России, ни в Европе», – написал Арустамян в своем телеграм-канале.
Напомним, что Кокорин провел 11 месяцев в СИЗО и колонии.
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