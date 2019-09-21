Йордан Осорио: Дзюба все время шутит на испанском, но ничего непонятно

Также венесуэлец признался, что не понимает шуток Артема Дзюбы.
– Когда я пробегал через «тоннель приветствия», каждый бил очень сильно, но особенно сильный пинок дал Дриусси. Это запомнилось надолго.
В Петербурге я живу рядом с Дугласом. Как раз перешли в одно трансферное окно, он говорит по-испански. Общаемся часто, и я считаю его очень хорошим товарищем. Дуглас Сантос говорил, что Дзюба все время шутит на испанском, но ничего непонятно. Если уж Дугласу ничего не понятно, то мне тем более, он ведь дольше меня в команде. Конечно, над шутками Дзюбы невозможно не смеяться, потому что он не перестает шутить и подкалывать других. Но это не отменяет того, что я ничего не понимаю.
Надеюсь, с течением времени мне удастся подтянуть язык. Во время тренировок мне подсказывают тренеры на испанском. Бывает, что я чего-то не понимаю в общении с игроками, но тогда переспрашиваю и мне переводят., – приводит слова Осорио «Спорт день за днем».
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