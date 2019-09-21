«Тамбов» – «Ростов». Шомуродов забил седьмой мяч в сезоне (видео) «Тамбов» – «Ростов» – 0:1.

Загрузка...

В матче десятого тура российской премьер-лиги «Тамбов» – «Ростов» открыт счет. Его автором стал нападающий гостей Элдор Шомуродов.

Для узбекистанца этот мяч стал седьмым в текущем чемпионате.