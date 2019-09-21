«Тамбов» – «Ростов». Мелкадзе забил первый гол в РПЛ (видео) - Советский спорт
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21 сентября 2019 19:43ФутболКоноплев Александр

«Тамбов» – «Ростов». Мелкадзе забил первый гол в РПЛ (видео)

«Тамбов» – «Ростов» – 1:1.

В матче десятого тура российской премьер-лиги «Тамбов» – «Ростов» забит второй мяч.

Его автором на 38-й минуте стал нападающий хозяев Георгий Мелкадзе. Это первый гол 22-летнего форварда в российской премьер-лиге. Сегодня он проводит 41-й матч в турнире.

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