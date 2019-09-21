«Тамбов» – «Ростов». Мелкадзе забил первый гол в РПЛ (видео) «Тамбов» – «Ростов» – 1:1.

В матче десятого тура российской премьер-лиги «Тамбов» – «Ростов» забит второй мяч.

Его автором на 38-й минуте стал нападающий хозяев Георгий Мелкадзе. Это первый гол 22-летнего форварда в российской премьер-лиге. Сегодня он проводит 41-й матч в турнире.