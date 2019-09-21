Андрес Скотти: Самые страстные болельщики в России – у «Зенита» и «Крыльев Советов» Бывший полузащитник «Рубина» Андрес Скотти вспомнил о своей жизни в России.

Уругваец выступал за казанский клуб с 2003 по 2006 год.

– Что вам понравилось и не понравилось в России?

– Отношение людей. Сначала оно казалось мне холодным, но нужно было прожить много времени, чтобы оценить ваши человеческие качества. Что не понравилось? Снег очень красивый, но только один день.

– Что было для вас самым сложным в России?

– В первый год самым сложным был вопрос с местом проживания и общением. На базе, как у вас говорят, был стационарный телефон, которым пользовались все. А у меня как назло именно на тот момент не было мобильного, и это был настоящий скандал! Звонки в Уругвай – это было что-то: соединение шло долго, нельзя было услышать собеседника сразу. И да, я очень долго получал жилье. В клубе не было переводчика. Один бразилец помогал мне, но было сложно.

– В 2005 году вы забили гол «Зениту», потому что Владимир Быстров, который должен был держать на штрафном, остался в центре поля. «Зенит» проиграл 0:1, и Быстрова продали в «Спартак».

– Помню только, что забил тот гол коленом. Из «Зенита» хорошо помню Аршавина и Кержакова – с ним всегда было интересно бороться за мяч. Вспоминаю матчи в Петербурге. Там особая атмосфера. Думаю, самые страстные болельщики в России – у двух команд: у «Зенита» и «Крыльев Советов», – приводит слова Скотти «Спорт день за днем».