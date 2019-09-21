«Тамбов» – «Ростов». Мелкадзе оформил дубль (видео) «Тамбов» – «Ростов» – 2:1.

Нападающий «Тамбова» Георгий Мелкадзе оформил дубль в матче десятого тура российской премьер-лиги против «Ростова».

Он отличился на 61-й минуте, сделав счет 2:1.

Напомним, что до этой встречи форвард ни разу не забивал в премьер-лиге.