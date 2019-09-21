«Зенит» – «Рубин». Иванович забил с передачи Шатова

В матче десятого тура чемпионата России «Зенит» – «Рубин» открыт счет.
На 58-й минуте ворота гостей поразил Бранислав Иванович. Голевой пас на счету Олега Шатова.
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