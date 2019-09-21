«Зенит» – «Рубин». Сутормин удвоил преимущество хозяев «Зенит» – «Рубин» – 2:0.

В матче десятого тура российской премьер-лиги «Зенит» – «Рубин» забит второй мяч.

Его автором на 65-й минуте стал хавбек петербуржцев Алексей Сутормин. Его ассистентом стал Магомед Оздоев.

Счет стал 2:0.