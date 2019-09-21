Месси включен в стартовый состав на матч с «Гранадой» Нападающий «Барселоны» Лионель Месси будет капитаном команды в матче пятого тура чемпионата Испании против «Гранады».

Загрузка... Форвард пропустил начало сезона из-за травмы. Его первый выход на поле случился 17 сентября – в матче первого тура Лиги чемпионов против «Боруссии» (0:0). Месси сыграл 32 минуты, заменив Ансу Фати. 📍 Nuevo Los Cármenes

🔜 #GranadaBarça

💪 Soooooom-hiiii! pic.twitter.com/tMmoWFhz18 — FC Barcelona (@FCBarcelona_cat) September 21, 2019