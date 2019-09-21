Месси включен в стартовый состав на матч с «Гранадой» - Советский спорт
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21 сентября 2019 20:40ФутболКоноплев Александр

Месси включен в стартовый состав на матч с «Гранадой»

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси будет капитаном команды в матче пятого тура чемпионата Испании против «Гранады».

Форвард пропустил начало сезона из-за травмы. Его первый выход на поле случился 17 сентября – в матче первого тура Лиги чемпионов против «Боруссии» (0:0). Месси сыграл 32 минуты, заменив Ансу Фати.

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