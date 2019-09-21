«Зенит» – «Рубин». Сутормин оформил дубль «Зенит» – «Рубин» – 3:0.

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В матче десятого тура российской премьер-лиги «Зенит» – «Рубин» забит третий мяч.

На 75-й дубль оформил полузащитник петербуржцев Алексей Сутормин. Его ассистентом стал Артем Дзюба.

Счет стал 3:0.