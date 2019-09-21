«Тамбов» обыграл «Ростов» благодаря дублю Мелкадзе - Советский спорт
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21 сентября 2019 20:56ФутболКоноплев Александр

«Тамбов» обыграл «Ростов» благодаря дублю Мелкадзе

«Ростов» упустил «Зенит»

В матче десятого тура российской премьер-лиги «Тамбов» в Саранске одержал волевую победу над «Ростовом» – 2:1.

Счет на 27-й минуте открыл форвард гостей Элдор Шомуродов. Победу хозяевам принес Георгий Мелкадзе, отличившийся на 38-й и 61-й минутах. Отметим, что в предыдущих 40 встречах в премьер-лиге Мелкадзе ни разу не забил. Все голы здесь

«Ростов» с 20 очками остался на третьем месте. В следующем туре дончане примут «Динамо».

«Тамбов» набрал восемь очков и покинул последнее место. В следующем туре команда сыграет на выезде с «Крыльями Советов».

РПЛ
Десятый тур

«Тамбов» – «Ростов» (Ростов-на-Дону) – 2:1 (1:1)

Голы: Шомуродов, 27 (0:1); Мелкадзе, 38 (1:1); Мелкадзе, 62 (2:1)

Нереализованный пенальти: Костюков, 15

«Тамбов»: Шелия, Рыбин, Ойеволе, Таказов, Тетрашвили, Грицаенко, Осипенко, Карасев (Кулик, 89), Обухов, Костюков (Аппаев, 66), Мелкадзе (Чернышов, 65).

«Ростов»: Бабурин, Козлов, Чернов, Чистяков, Сигурдссон, Ионов, Байрамян (Ведерников, 88), Еременко, Попов, Глебов (Долгов, 79), Шомуродов.

Предупреждения: Карасев, 7; Тетрашвили, 90; Шелия, 90+3 – Долгов, 90+1; Шомуродов, 90+2.

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