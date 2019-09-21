«Ювентус» одержал волевую победу над «Вероной» В матче четвертого тура серии А «Ювентус» дома обыграл «Верону» – 2:1.

Загрузка... Счет на 21-й минуте открыл полузащитник гостей Мигел Велозу. На 31-й минуте Аарон Рэмзи сравнял счет, а окончательный результат установил Криштиану Роналду, реализовавший пенальти на 49-й минуте. Напомним, что «Ювентус» – соперник «Локомотива» по групповому этапу Лиги чемпионов.