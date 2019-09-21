«Ювентус» одержал волевую победу над «Вероной»

Счет на 21-й минуте открыл полузащитник гостей Мигел Велозу. На 31-й минуте Аарон Рэмзи сравнял счет, а окончательный результат установил Криштиану Роналду, реализовавший пенальти на 49-й минуте.
Напомним, что «Ювентус» – соперник «Локомотива» по групповому этапу Лиги чемпионов.
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